Vreme: Na Primorskem sončno, drugod spremenljivo oblačno z možnimi popoldanskimi nevihtami

Sredi dneva bo povečini jasno, popoldne in zvečer pa spremenljivo oblačno. Nastale bodo posamezne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30, na Primorskem do 34 stopinj Celzija. Ponoči se bo na Primorskem in severovzhodu postopno razjasnilo, drugod bo ostalo pretežno oblačno. Burja na Primorskem se bo nekoliko okrepila. Jutranje temperature bodo od 11 do 18, na Primorskem okoli 22 stopinj Celzija. V nedeljo dopoldne se bo povsod razjasnilo, čez dan bo pretežno jasno. Pihal bo vzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 29, na Primorskem do 33 stopinj Celzija.

Opozorilo: Na Krasu in v Slovenski Istri je razglašena velika požarna ogroženost v naravi.

Obeti: V ponedeljek bo pretežno jasno. Najbolj vroče bo ob šibki burji na Primorskem, v notranjosti pa bodo najvišje temperature ostale malo pod 30 stopinj Celzija. V torek bo jasno in spet bolj vroče.

Vremenska slika: Naši kraji ležijo na obrobju območja visokega zračnega tlaka s središčem nad Britanskim otočjem. Od severovzhoda priteka k nam nekoliko manj vroč in občasno bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo deloma jasno s spremenljivo oblačnostjo, največ sonca bo ob morju. Predvsem v hribovitem svetu bo popoldne nastala kakšna ploha ali nevihta. V Kvarnerju bo pihala šibka burja, ki se bo v noči na nedeljo nekoliko okrepila. V nedeljo bo pretežno jasno, ob severnem Jadranu bo dopoldne še pihala burja.

Biovreme: Danes bo vremenska obremenitev počasi slabela. V nedeljo bo vpliv vremena na počutje ugoden. Toplotna obremenitev bo povečana predvsem na Primorskem, kjer bodo zaradi šibke burje visoke tako nočne, kot popoldanske temperature.