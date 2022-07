Kljub dobremu petku nov negativen teden za Wall Street

New York, 16. julija - Newyorški borzni indeksi so v petek sklenili nov negativni trgovalni teden, čeprav so v petek zaradi dobrih novic o potrošniškem razpoloženju in prodaji na drobno napredovali. Na drugi strani so vlagatelje v slabo voljo spravili najnovejši podatki o letni inflaciji v ZDA, ki je junija pospešila na 9,1 odstotka.