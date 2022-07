V večernem neurju največ preglavic na območju Ljubljane

Ljubljana/Železniki, 15. julija - Neurje, ki se je pozno popoldne in zvečer razdivjalo v osrednji Sloveniji in na delu južne Gorenjske, je po do zdaj zbranih podatkih največ preglavic povzročilo na območju prestolnice. Po navedbah uprave za zaščito in reševanje je bilo podrtih veliko dreves, odkritih več stanovanjskih objektov in potrganih nekaj vodov.

Na primorski avtocesti med razcepom Kozarje in izvozom Brezovica se je na čisto začetni del primorske avtoceste podrlo več dreves, pri tem je eno padlo na osebno vozilo. Promet je po podatkih prometno informacijskega centra še zdaj oviran, ves večer prihaja zato do zastojev, ki segajo na južno in zahodno ljubljansko obvoznico. Poškodovan ni bil k sreči nihče.

Na širšem območju Tržaške ceste je zaradi potrganih vodov prišlo do izpada električne energije.

Nekoliko več prijav zaradi neurja je bilo tudi v Železnikih, z južnega dela Gorenjske so ob podrtih drevesih poročali tudi o izraziti toči.

O nevšečnostih poročajo še iz Škofje Loke, občine Dobrova-Polhov Gradec, Škofljice in Dragomerja, a o večji škodi ali poškodovanih poročil za zdaj ni.

Močnejše nevihte so možne tudi ponoči. Če so bile zvečer pogostejše v severni, osrednji in vzhodni Sloveniji, se lahko ponoči pojavijo tudi na zahodu in jugu. O neurju so tako zvečer že poročali iz Bovca.