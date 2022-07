Newyorške borze končale v zelenem

New York, 15. julija - Indeksi na newyorških borzah so današnje poslovanje sklenili v zelenem. Delnice na Wall Streetu so se danes zvišale in tako zaključile težek teden, pri čemer se je vrednost indeksa Dow po dobrih podatkih o prodaji na drobno in rezultatih bančnega velikana Citigroup dvignila za več kot dva odstotka, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.