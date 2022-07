Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (15. 7.)

Ljubljana, 15. julija - Tuje tiskovne agencije so danes med drugim poročale o simbolični odstranitvi bodeče žice na meji s Hrvaško, srečanju predsednika republike Boruta Pahorja in madžarske predsednice Katalin Novak v Ljubljani in o potrditvi sklepa o nedopustnosti zakonodajnega referenduma o noveli zakona o nalezljivih boleznih v državnem zboru.