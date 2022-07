EU in Niger sklenila partnerstvo za boj proti tihotapljenju migrantov

Bruselj, 15. julija - Evropska unija in zahodnoafriška država Niger sta danes v Bruslju vzpostavili partnerstvo za boj proti tihotapljenju migrantov, saj želita tesneje sodelovati pri preprečevanju tihotapljenja ljudi, so danes sporočili iz Evropske komisije. Komisarka za notranje zadeve Ylva Johansson je ob tem dejala, da je partnerstvo pravočasno in nujno potrebno.