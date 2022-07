Pedersen v peklenski vročini najmočnejši iz ubežne skupine

Saint-Etienne, 15. julija - Danec Mads Pedersen je zmagovalec 13. etape na kolesarski dirki po Franciji. Na vroči in vetrovni trasi od Bourg d'Oisansa do Saint-Etienna (192,6 km) je bil najhitrejši med ubežniki. V boju za rumeno majico ni prišlo do sprememb, tranzicijska etapa na poti proti Pirenejem pa se ni izkazala za enostavno.