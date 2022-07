Politični vrh v sredo o izzivih prehranske in energetske draginje

Ljubljana, 15. julija - Premier Robert Golob je za sredo sklical delovni posvet o izzivih prehranske in energetske draginje, nanj so med drugim vabljeni predsedniki parlamentarnih strank, pa tudi ministri za finance Klemen Boštjančič, infrastrukturo Bojan Kumer in gospodarstvo Matjaž Han. Golob si namreč želi politične enotnosti pri sprejemanju ukrepov proti draginji.