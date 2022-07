V središču Izole odpadki odslej tudi pod zemljo

Izola, 15. julija - V Izoli so danes predali namenu prvo podzemno zbiralnico odpadkov v mestnem jedru. Do leta 2025 želijo umakniti vse običajne zabojnike in jih nadomestiti s podzemnimi. S tem in drugimi ukrepi poskušajo povečati delež ločeno zbranih odpadkov, ki je zdaj 62 odstotkov.