ZDA in Rusija še naprej s skupnimi poleti na ISS

Washington/Moskva, 15. julija - ZDA so danes sporočile, da bodo nadaljevale lete na Mednarodno vesoljsko postajo (ISS) z Rusijo kljub poskusom, da se osami Moskvo zaradi njene invazije na Ukrajino. Odločitev so utemeljili s potrebo za varnim delovanjem vesoljske postaje in stalno prisotnostjo ZDA v vesolju.