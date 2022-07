Vojska Toga prevzela odgovornost za zračni napad na civiliste

Lome, 15. julija - Vojska Toga je priznala odgovornost za sobotni zračni napad na severu države, v katerem je umrlo sedem ljudi, še dva pa sta bila ranjena. V opravičilu so navedli, da so skupino civilistov zamenjali za borce, povezane z Islamsko državo (IS) in Al Kaido, ki so dejavni v bližini meje z Burkino Faso, poroča francoska tiskovna agencija AFP.