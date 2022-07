Newyorške borze pridobivajo

New York, 15. julija - Newyorške borze so današnji trgovalni dan začele s precejšnjo rastjo osrednjih indeksov. Za rast so poskrbeli najnovejši podatki o potrošnji v ZDA, ki so pokazali, da ameriški potrošniki kljub visoki inflaciji in naraščajočim obrestnim meram še naprej porabljajo več, kar je znak moči gospodarstva, poroča francoska tiskovna agencija AFP.