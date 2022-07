V Združenju Onko Net z zaskrbljenostjo spremljajo naraščanje koronavirusnih okužb in prestavitve onkološkega zdravljenja

Ljubljana, 15. julija - V Združenju slovenskih organizacij bolnikov z rakom Onko Net so zelo zaskrbljeni zaradi silovitega naraščanja okužb z novim koronavirusom v državi, ki povzroča prestavitve onkološkega zdravljenja v nekaterih bolnišnicah. To poslabšuje možnosti uspešnega zdravljenja in preživetja bolnikov z rakom, so opozorili in pristojne pozvali k ukrepanju.