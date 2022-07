Neznane Modiglianijeve skice skrite pod sliko Akt s klobukom

Haifa, 16. julija - Kustosi v izraelskem muzeju Hecht so odkrili tri prej neznane skice slavnega umetnika 20. stoletja Amedea Modiglianija, ki se skrivajo pod površino ene od njegovih slik. Neznane Modiglianijeve skice so našli na sliki Akt s klobukom, na spletni strani poroča britanski The Guardian.