Rusija izgubila pritožbo proti Uefi in Fifi glede suspenza

Lozana, 15. julija - Rusija je na mednarodnem razsodišču v Lozani (Cas) izgubila pritožbo proti Evropski (Uefa) in Mednarodni nogometni zvezi (Fifa) glede prepovedi nastopa ruske reprezentance in klubov na tekmovanjih pod okriljem teh dveh zvez. Kot so danes sporočili iz Casa, Rusija in ruski klubi zaradi ruske invazije na Ukrajino še naprej nimajo pravice do nastopa.