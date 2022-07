Nekdanji nemški vojak obsojen na pet let zapora zaradi načrtovanja terorističnega napada

Frankfurt, 15. julija - Nemško sodišče je nekdanjega vojaka Franca Albrechta danes obsodilo na pet let in pol zapora, ker je načrtoval desničarski napad na več visokih politikov in se izdajal za sirskega begunca. Med potencialnimi tarčami je obtoženi navedel ministre, poslance in uglednega judovskega aktivista za človekove pravice.