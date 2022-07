AAG inšpekciji prijavil sum nezakonitih del na drugem tiru

Ljubljana, 15. julija - Nevladna organizacija Alpe Adria Green je inšpektoratu za energetiko in rudarstvo prijavila sum nezakonitih del pri izkopu tunela Beka na drugem tiru Divača-Koper. Opozarjajo, da občane Črnega Kala in Gabrovice vsak dan, še posebej pa v nočnem času, vznemirja miniranje. Na 2TDK zagotavljajo, da izvajalci upoštevajo strokovne kriterije in omejitve.