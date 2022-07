Objavljen razpis za nova člana nadzornega sveta SDH

Ljubljana, 15. julija - Ministrstvo za finance je objavilo javni razpis za dva člana nadzornega sveta družbe Slovenski državni holding (SDH), potem ko so poslanci prejšnji mesec na predlog vlade iz nadzornega sveta odpoklicali Boža Emeršiča in Leona Cizlja. Strokovna komisija, ki bo pripravila predlog ustreznih kandidatov, bo prijave sprejemala do 16. avgusta do 12. ure.