V Umagu dva igralca iz "top 10" in zadnjič tudi Bedene

Ljubljana, 15. julija - Od 22. do 31. julija bo v Umagu potekal tradicionalni teniški turnir ATP, ki po dveh letih spet vrača zelo močno konkurenco. Letos bosta na njem nastopila dva izmed desetih najboljših igralcev na svetu, mladi španski up Carlos Alcaraz in Italijan Jannik Sinner, od turnirja pa se bo poslovil najboljši slovenski igralec Aljaž Bedene.