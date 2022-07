V Kinu Šiška zvečer koncert zvezdniškega glasbenika Passengerja

Ljubljana, 18. julija - Kino Šiška bo zvečer gostil britanskega kantavtorja Mikea Rosenberga, večini poznanega pod umetniškim imenom Passenger in skladbi Let Her Go, ki se ponaša z več kot tremi milijardami ogledi na YouTubu. Glasbenik je izdal 12 albumov, odlikujeta pa ga stalen razvoj in izjemno razumevanje indie folk kantavtorstva, so zapisali v Kinu Šiška.