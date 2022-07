Britanski humanitarni delavec, ki so ga zajeli proruski separatisti, umrl v priporu

Moskva, 15. julija - Britanec Paul Urey, ki so ga aprila zajele proruske sile v Ukrajini, je umrl v priporu. Proruski separatisti so Britanca, ki naj bi bil humanitarni delavec, obtožili, da je bil plačanec in da je sodeloval ne le v spopadih v Ukrajini, temveč tudi v Afganistanu, Iraku in Libiji, poroča francoska tiskovna agencija AFP.