Odbor DZ za kmetijstvo kritičen do počasnega ukrepanja v primeru podjetja Marinblu

Ljubljana, 15. julija - Odbor DZ za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je bil ob seznanitvi z rezultati posebnega nadzora v obratu za predelavo rib Marinblu kritičen do počasnega ukrepanja inšpekcije in ker ni prišlo do zaprtja obrata. So pa člani odbora poudarili tudi, da se je treba iz tega primera nekaj naučiti, da se podobne kršitve v prihodnosti ne bodo več dogajale.