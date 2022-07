Požar pri Šibeniku pod nadzorom, a še ni lokaliziran

Zagreb, 15. julija - Prizorišče požara pri Šibeniku, ki je izbruhnil v sredo dopoldne pri mestu Zaton in naselju Raslina, sta zapustila vojska in zadnje protipožarno letalo. Gasilci požara na območju Zatona še niso lokalizirali, a ga imajo pod nadzorom, so danes zjutraj sporočili iz hrvaškega štaba civilne zaščite.