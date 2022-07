S spremembo finančnega načrta za delovanje DZ prihodnje leto 1,6 milijona več sredstev

Ljubljana, 15. julija - Kolegij predsednice DZ je danes potrdil rebalans finančnega načrta državnega zbora za leto 2023. Sredstva so se s tem povečala za skoraj 1,6 milijona evrov. Prav tako so sprejeli finančni načrt DZ za leto 2024, in sicer bo za delovanje DZ na voljo 31,5 milijona evrov.