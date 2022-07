Ljubljanska borza uvodoma tik nad izhodiščem

Ljubljana, 15. julija - Ljubljanska borza je današnji trgovalni dan začela tik nad izhodiščem. Indeks najpomembnejših podjetij SBI TOP je do 11.30 pridobil 0,11 odstotka. Doslej so največ pridobile delnice Save Re, in sicer 0,86 odstotka. Navzdol med blue chipi drsijo le delnice Zavarovalnice Triglav, izgubljajo 0,27 odstotka. Najbolj prometne so vnovič delnice Krke.