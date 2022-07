Umar: Gospodinjstva pod vse večjim pritiskom inflacije

Ljubljana, 15. julija - Rast domače potrošnje je spomladi ostala visoka. Na potrošnjo gospodinjstev so ugodno vplivali sprostitev epidemičnih ukrepov, unovčevanje bonov in rekordno visoka zaposlenost. Kupna moč gospodinjstev je sicer pod vedno večjim vplivom naraščajočih cen, zlasti energentov in hrane, v najnovejši izdaji Ekonomskega ogledala ugotavlja Umar.