S podelitvijo nagrad danes konec 18. Grossmannovega festivala

Ljubljana, 16. julija - V Ljutomeru se nocoj končuje 18. Grossmannov festival fantastičnega filma in vina. Na sklepni prireditvi bodo podelili nagrade za najboljše filme in vina ter se poklonili častnima gostoma festivala, igralcu Robertu Englundu in režiserju Jacku Sholderju, ki bosta prejela vsak svojega častnega hudega mačka.