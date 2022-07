Na meji z Avstrijo šesto srečanje vernikov iz Slovenije in Avstrije

Slovenj Gradec, 17. julija - V podružnični cerkvi sv. Pankracija na Radelci v župniji Remšnik bo danes potekalo šesto srečanje vernikov iz Slovenije in Avstrije. Mašo bosta darovala mariborski nadškof metropolit Alojzij Cvikl in graško-sekauski škof Wilhelm Krautwaschl, so sporočili iz Slovenske škofovske konference.