Italijanski gasilci obvladali velik požar na Južnem Tirolskem

Rim, 15. julija - Gasilci so danes po naporni noči, ko so se borili z velikim požarom na območju pohodniške poti Frauwaal na Južnem Tirolskem, sporočili, da so požar uspeli obvladati. Na terenu je sicer še vedno okoli 150 gasilcev, pri gašenju pomaga tudi helikopter, poroča nemška tiskovna agencija dpa.