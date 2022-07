Na Obali prepovedana tudi uporaba pitne vode za kmetijske namene

Ljubljana, 15. julija - Na Obali je z današnjim dnem stopila v veljavo širitev prepovedi uporabe pitne vode tudi za zalivanje kmetijskih površin in druge rabe v kmetijstvu. Neposreden vzrok za takšno odločitev je zaostrovanje sušnih razmer in nadaljnje upadanje razpoložljivih vodnih virov, so danes sporočili iz Rižanskega vodovoda.