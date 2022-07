Mladina: Prejšnja vlada ob odhodu ministrom in funkcionarjem izplačala nadomestila za neporabljen dopust

Ljubljana, 15. julija - Ministri in drugi državni funkcionarji pretekle vlade so si 1. junija, dan pred imenovanjem nove vlade, izplačali nadomestila za neporabljen dopust, poroča Mladina. Za nadomestila so namenili okoli 230.000 evrov. Med nekdanjimi ministri so najvišja nadomestila prejeli Zdravko Počivalšek, Simona Kustec in Andrej Šircelj.