Še nekaj časa za vložitev napovedi za odmero dohodnine

Ljubljana, 15. julija - Finančna uprava RS (Furs) je tudi letos pripravila več kot milijon in pol informativnih izračunov dohodnine za leto 2021, kljub temu pa jih nekaterim zavezancem ni poslala, ker morda zanje od izplačevalcev dohodkov ni prejela podatkov. Ti morajo napoved za odmero dohodnine vložiti sami, in sicer do 1. avgusta, opozarjajo na Fursu.