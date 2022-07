Vreme: Sončno

Predvsem v severni, osrednji in vzhodni Sloveniji bodo nastajale nevihte, ki se bodo ponekod nadaljevale v noč. Zapihal bo vzhodni veter, na Primorskem zvečer šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31, na Goriškem in v Vipavski dolini do 34 stopinj Celzija. V soboto bo na Primorskem sončno s šibko burjo. Drugod bo deloma jasno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem popoldne in zvečer bodo nastale posamezne plohe in nevihte. Jutranje temperature bodo od 13 do 18, na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne od 25 do 30, na Primorskem do 33 stopinj Celzija.

Opozorilo: Na Krasu in v Slovenski Istri je razglašena velika požarna ogroženost v naravi. Danes popoldne in zvečer so ob nevihtah ponekod možna krajevna neurja.

Obeti: V nedeljo in ponedeljek bo pretežno jasno. Najbolj vroče bo ob šibki burji na Primorskem, v notranjosti pa bodo najvišje temperature ostale malo pod 30 stopinj Celzija.

Vremenska slika: Nad zahodnim delom Evrope je območje visokega zračnega tlaka, nad Skandinavijo pa je ciklonsko območje. Hladna fronta je dosegla srednjo Evropo in bo proti večeru vplivala tudi na vreme pri nas.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo sprva pretežno jasno. Sredi dneva in popoldne se bodo v krajih severno od nas začele pojavljati nevihte, ki bodo zvečer zajele tudi sosednje pokrajine Italije in Hrvaške. Zvečer bo ob severnem Jadranu zapihala burja. V soboto bo deloma jasno s spremenljivo oblačnostjo, največ sonca bo ob morju. Predvsem v hribovitem svetu bo popoldne nastala kakšna ploha ali nevihta. V Kvarnerju bo pihala šibka burja, ki se bo v noči na nedeljo nekoliko okrepila.

Biovreme: Danes čez dan bo vremenska obremenitev naraščala, popoldne in zvečer bo veliko ljudi imelo značilne vremensko pogojene težave. V soboto bo vremenska obremenitev počasi slabela. Toplotna obremenitev bo prisotna predvsem na Primorskem, kjer bodo zaradi burje visoke tako nočne kot popoldanske temperature.