Rutinsko cepljenje otrok se je po vsem svetu močno zmanjšalo

Ženeva/New York, 15. julija - Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) in Sklad za otroke (Unicef) sta danes opozorila, da je bil leta 2021 zabeležen največji upad rutinskega cepljenja otrok v zadnjih približno 30 letih. 25 milijonov otrok tako ni dobilo življenjsko pomembnih cepiv, kar pomeni, da bi v bližnji prihodnosti lahko prišlo do novih izbruhov bolezni.