Delo: Sodišče Abramovu izreklo še šest mesecev zaporne kazni

Ljubljana, 15. julija - Sodišče je Sebastienu Abramovu preklicalo šestmesečno pogojno obsodbo, ki mu je nalagala, da v letu in osmih mesecih fizični osebi povrne dolg v višini 4000 evrov. Ker denarja do 7. oktobra 2020 ni vrnil, je sodišče pogojno obsodbo preklicalo in mu izreklo šest mesecev zaporne kazni, poroča časnik Delo.