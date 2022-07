Okoli 150 prebivalcev novomeških Lakovnic bo do spomladi prihodnje leto dobilo kanalizacijo

Novo mesto, 15. julija - Mestna občina Novo mesto bo v Gorenjih in Dolenjih Lakovnicah začela graditi kanalizacijo. Do spomladi prihodnje leto naj bi tako na javno kanalizacijo priključili 156 prebivalcev omenjenih vasi ob Novem mestu. Pogodbo o gradnji sta v četrtek podpisala novomeški župan Gregor Macedoni in direktor na razpisu izbranega gradbinca Malkom Marjan Skube.