V Celju pričakujejo prve udeležence gasilske olimpijade

Celje, 17. julija - V Celju se bodo danes začeli zbirati udeleženci največjega gasilskega dogodka v Sloveniji do zdaj, gasilske olimpijade, ki bo potekala od srede do nedelje. Osrednje tekmovalno prizorišče bo Atletski stadion Celje Kladivar, družabni del pa bo v organizaciji Zavoda za kulturne prireditve in turizem Celeia Celje potekal v mestnem središču.