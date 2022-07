Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (14. 7.)

Ljubljana, 14. julija - Tuje tiskovne agencije so danes poročale, da je vlada s prvim septembrom za leto dni določila najvišje cene elektrike in da je parlamentarni odbor za zunanjo politiko podprl ratifikacijo solidarnostnega sporazuma med Slovenijo in Italijo za oskrbo s plinom. Poročale so tudi o naraščanju števila okužb z novim koronavirusom.