Arčon na srečanju s Slovenci v Južni Ameriki poudaril pomen učenja slovenskega jezika

Ljubljana, 14. julija - Minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon se je danes prek video povezave sestal s predstavniki slovenskih skupnosti v Južni Ameriki. Rdeča nit srečanja je bilo učenje slovenskega jezika, kot tudi vključevanje mladih v aktivnosti skupnosti. Zbrane je tudi povabil k sooblikovanju in promociji projekta Evropska prestolnica kulture.

Srečanja so se udeležili predstavniki slovenskih skupnosti v Argentini, Urugvaju, Čilu in Peruju.

Minister se je zbranim zahvalil za njihove prispevke, predvsem pa za vložen trud in delo, v korist slovenskih skupnosti v Južni Ameriki. Poudaril je, da je urad za Slovence v zamejstvu in po svetu njihov glas v slovenski vladi ter zaveznik, ko potrebujejo pomoč. Arčon je že danes napovedal intenzivno in redno sodelovanje v prihodnje.

Zbrane je nagovoril tudi veleposlanik v Buenos Airesu Alain Brian Bergant, ki je predstavil aktivnosti veleposlaništva ter izpostavil prvo vseslovensko srečanje v Mendozi, ki se bo odvilo novembra in bo priložnost za povezovanje, izmenjavo dobrih praks ter tkanje stikov na kulturnem, gospodarskem, znanstvenem, pa tudi drugi področjih. Svojo udeležbo je do sedaj napovedalo že več kot 150 Slovencev iz vsega sveta.

Kot so napovedali v uradu, se bo virtualno srečanje ministra Arčona s predstavniki slovenske skupnosti v Braziliji zgodilo predvidoma avgusta.