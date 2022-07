Referendum o noveli zakona o nalezljivih boleznih po odločitvi večine v DZ nedopusten

Ljubljana, 14. julija - Poslanke in poslanci so na današnji izredni seji DZ s 45 glasovi za in brez glasu proti potrdili sklep o nedopustnosti zakonodajnega referenduma o noveli zakona o nalezljivih boleznih. Podprli so ga poslanci Svobode in Levice ter večina poslanske skupine SD. Ostali poslanci SD so se tako kot poslanci SDS in NSi glasovanja vzdržali.