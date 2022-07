Vlada s 1. septembrom za leto dni določila najvišje cene elektrike

Ljubljana, 14. julija - Vlada je na današnji seji določila najvišje cene električne energije za gospodinjstva in male poslovne odjemalce, odločila se je tudi ohraniti znižano trošarino. Nove cene bodo veljale od letošnjega 1. septembra do 31. avgusta 2023, minister za infrastrukturo Bojan Kumer je prihranek za odjemalce ocenil tudi do 1000 evrov letno.