V polfinalu lige narodov še Italijanke in Turkinje

Ankara, 14. julija - V polfinalu ženske odbojkarske lige narodov so se Brazilkam in Srbkinjam danes pridružile še Italijanke in Turkinje. Italijanke so v četrtfinalu zaključnega turnirja v Ankari s 3:1 (22, 19, -24, 22) premagale Kitajke, gostiteljice pa so bile s 3:1 (-23, 15, 18, 11) boljše od Tajk.