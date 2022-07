Mladina o zlorabi političnega položaja (15. 7.)

Ljubljana, 15. julija - Grega Repovž v komentarju Četrt milijona evrov za piše o tem, da so na Mladini pridobili informacije, da so si ministri prejšnje vlade dali izplačati nadomestilo za neporabljen dopust. Tega ni storila nobena vlada pred njimi, vlada Janeza Janše pa je za to sprejela posebno uredbo na seji vlade.