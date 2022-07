Evropske borze v rdečem, nafta cenejša, evro navzdol

London/Frankfurt/Pariz, 14. julija - Indeksi na evropskih borzah so današnje trgovanje končali s padci. Vlagatelje še naprej skrbi recesija. Inflacija se še ne umirja in centralne banke načrtujejo nove dvige obrestnih mer. Ameriška Federal Reserve po besedah član odbora Christopherja Wallerja razmišlja celo o dvigu za odstotno točko. Cene nafte so padle, tudi evro se je pocenil.