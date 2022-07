Večer o izgubi prihrankov ob inflaciji (15. 7.)

Maribor, 14. julija - Damijan Toplak v komentarju Izbira piše, da je Slovenijo in ves svet v zadnjem obdobju, ki ga zaznamujeta pokoronsko okrevanje in ukrajinsko-ruski vojaški konflikt, zajela visoka inflacija. Kot izpostavi avtor, pa visoka inflacija prinaša tudi to, da realna vrednost naših prihrankov kopni iz dneva v dan.