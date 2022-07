De Jong ne želi iz Barcelone

Barcelona, 14. julija - Nizozemski nogometni reprezentant Frenkie de Jong ne želi zapustiti Barcelone in se preseliti k Manchester Unitedu. Slednji je sicer pripravljen plačati 75 milijonov evrov odškodnine in še deset milijonov dodatnih bonusov, toda brez privolitve nizozemskega igralca, ki ima pogodbo z Barcelono do leta 2026, z njegovim prihodom ne bo nič.