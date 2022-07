Vlada imenovala pogajalske skupine za pogajanja o normativnih in tarifnih delih kolektivnih pogodb

Ljubljana, 14. julija - Vlada je na današnji seji imenovala pogajalske skupine za pogajanja o normativnih in tarifnih delih kolektivnih pogodb dejavnosti in poklicev. Pristojna ministrstva pa morajo do 15. avgusta pripraviti izhodišča za razrešitev stavkovnih zahtev reprezentativnih sindikatov javnega sektorja, so sporočili po seji vlade.