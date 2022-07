DZ sprejel interventni zakon v zdravstvu

Ljubljana, 14. julija - Poslanci so na današnji izredni seji DZ z 48 glasovi za in 27 glasovi proti sprejeli zakon o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema. Predlog so podprli poslanci Svobode in SD, proti so glasovali poslanci SDS, večina poslancev NSi in poslanec Levice Miha Kordiš. Ostali poslanci Levice se se glasovanja vzdržali.