DZ sprejel vladno novelo zakona o RTVS

Ljubljana, 14. julija - DZ je sprejel novelo zakona o Radioteleviziji Slovenija, s katero želi vlada umakniti politiko iz javnega zavoda. Za predlagano novelo, ki so jo obravnavali po nujnem postopku, je glasovalo 53 poslancev, proti pa jih je bilo 26. Odločili so še, da predlog dopolnitve zakona o medijih, ki so ga vložili v SDS, ni primeren za nadaljnjo obravnavo.