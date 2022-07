Na Švedskem pobuda za vrnitev poljskega dokumenta iz 16. stoletja

Stockholm, 18. julija - Na Švedskem je eden od tamkajšnjih socialdemokratskih poslancev predlagal, da bi Švedska morala Poljski vrniti dragocen dokument iz leta 1506, Laskijev statut, ki so ga Švedi zaplenili stoletje kasneje med pohodom na Poljsko in okupacijo Republike obeh narodov, ki je združevala kraljevino Poljsko in Veliko litovsko kneževino.